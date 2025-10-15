A PF cumpriu oito mandados de busca e apreensão em quatro operações chamadas de Atos 5:1-11 (I, II, III e IV). Os inquéritos investigam se candidatos cometeram crimes de falsidade ideológica eleitoral e apropriação indébita de recursos públicos destinados à campanha, durante as eleições de 2022.\nAs ações buscam identificar todas as pessoas que tenham participado das supostas ações criminosas, além de mapear os recursos públicos envolvidos e investigar se foram empregados de forma ilícita em caixa dois ou compra de votos, o que poderá configurar graves infrações à legislação eleitoral.\nPolícia Federal investiga candidatos do Tocantins suspeitos de desvio de fundos eleitorais nas eleições 2022\nPrefeitura de Palmas extingue secretarias, fundações e agências; veja o que muda\nGastos com festas agropecuárias por emendas superam investimentos em educação