O vereador de Anápolis, Carlos Antônio dos Santos, conhecido como Carlim da Feira, de 56 anos, morreu no hospital após ser atropelado por uma moto na Avenida Jamel Cecílio, em Anápolis, no centro de Goiás. Ao JORNAL, o diretor do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), Renato Souza, disse que a morte do parlamentar foi confirmada às 4h desta segunda-feira (9).\nA Polícia Militar de Goiás (PMGO) relatou que o vereador foi atingido por uma moto com dois ocupantes. Segundo a corporação, ele havia estacionado o carro em um dos lados da avenida e, ao tentar atravessar a via, acabou sendo atropelado. Ele, o piloto da moto e o garupa foram socorridos e levados para o Heana, mas o vereador não resistiu.\nVereador avança com carro contra indígena em bloqueio de via em Santarém (PA)