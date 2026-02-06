Um indígena quase foi atropelado, na noite desta quinta-feira (5), quando o vereador Malaquias Mottin (PL), dirigindo em um carro conversível, tentou avançar um bloqueio na BR-163, em Santarém (PA), em frente à sede da Cargill, empresa do ramo do agronegócio. A ação foi filmada por outros manifestantes.\nO grupo, em protesto, ocupa há 15 dias a entrada da empresa contra o decreto nº 12.600/2025, que incluiu trechos hidroviários no rio Tapajós no Programa Nacional de Desestatização (PND) e abre caminho para concessões e para a privatização da "manutenção da navegabilidade", incluindo dragagens.\nEm nota publicada nas redes sociais, Mottin diz ter sido cercado, atacado e ferido por manifestantes que portavam pedaços de madeira. "Já agredido e diante do temor iminente pela própria vida, munido do direito de se proteger, o motorista forçou a saída e conseguiu deixar o local", afirma o comunicado.