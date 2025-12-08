Após o retorno de Wanderlei Barbosa (Republicano) ao cargo de governador do Tocantins, todo o primeiro escalão foi exonerado e parte das secretarias já teve seus responsáveis nomeados. Porém, várias ainda estão sem gestor (veja lista abaixo). Esta é a segunda exoneração em massa no Poder Executivo do Estado.\nWanderlei Barbosa ficou afastado por três meses devido às investigações da Operação Fames-19, que apura o desvio de recursos públicos destinados a compras de cestas básicas na pandemia. Nesse período, Laurez Moreira (PSD) assumiu o cargo e exonerou os aliados do governador. Com a volta de Wanderlei na sexta-feira (5), os nomeados por Laurez foram exonerados.\nSecretarias estratégicas como Segurança Pública, Educação, Fazenda e Comunicaçã tiveram seus gestores definidos. Os servidores faziam parte da gestão de Wanderlei Barbosa. Já outras pastas ontinuam sem gestores nomeados. Os nomes devem ser anunciados ao longo da semana. Veja as secretarias, agências e institutos que ainda não tiveram um responsável nomeado: