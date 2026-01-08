Clemente Barros Neto, de 86 anos, que morreu atropelado enquanto travessava a Avenida Palmas Brasil, na região sul da capital, era agrônomo e já atuou como secretário da Agricultura e Pecuária (Seagro) do Estado do Tocantins e assessor parlamentar da Prefeitura de Palmas. Em homenagens pelas redes sociais, amigos e políticos destacaram a relevância do ex-secretário para a história e contribuição ao estado.\nEx-secretário da Capital e do Estado, teve atuação destacada em diferentes gestões, sempre com dedicação ao serviço público e ao desenvolvimento da agricultura e do meio ambiente. Clemente foi um grande amigo meu e também do meu pai, tendo dado uma contribuição significativa em nossas vidas. Participou da nossa campanha vitoriosa com entusiasmo e somente após sofrer um AVC deixou de se deslocar com a desenvoltura de sempre”, destacou o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), por meio de nota.