Coronel Fabrício Moreira de Bastos (Reprodução/X de coronel Bastos)\nFabrício Moreira de Bastos atua como coronel da reserva do Exército Brasileiro e atualmente reside em Palmas. O militar integra a lista de condenados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) devido ao envolvimento em uma trama para alterar a ordem democrática do país. A sentença contra o oficial estabelece uma pena de 16 anos de prisão.\nA condenação abrange crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Segundo as investigações da Corte, o coronel fazia parte do chamado Núcleo 3 da organização. Esse grupo tinha a responsabilidade de planejar ações violentas, inclusive o assassinato de autoridades.