Com o fim do prazo para o registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, os candidatos ao governo do Tocantins nas eleições de 2026 apresentaram as declarações de bens. Os patrimônios informados variam de R$ 700 mil a R$ 54,4 milhões.\nAs informações constam nos pedidos de registro de candidatura e estão disponíveis para consulta pública no sistema da Justiça Eleitoral.\nA propaganda eleitoral começou neste domingo (16). Os locais de votação poderão ser consultados a partir de setembro pelo aplicativo e-Título.\nO primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, quando os eleitores escolherão governador, vice-governador, deputados estaduais e federais, senador e presidente da República. Se houver segundo turno para os cargos de governador e presidente, a votação será realizada em 25 de outubro.