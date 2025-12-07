O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) reassumiu o comando do Tocantins e promoveu uma ampla mudança no primeiro escalão. Em edição do Diário Oficial publicada neste sábado (6), ele exonerou todos os secretários nomeados pelo vice-governador Laurez Moreira (PSD) durante o período em que esteve afastado e trouxe de volta aliados para cargos estratégicos.\nEntre os nomes que retornaram estão:\nBruno Sousa Azevedo, à frente da Secretaria da Segurança Pública;\nDonizeth Aparecido Silva, na Fazenda;\nMárcio Anderson Raimundo da Rocha, na Comunicação;\nPaulo César Benfica Filho, na Administração;\nFábio Pereira Vaz, na Educação;\nKatiuscya Alves Barbosa Chaves, como chefe de gabinete do governador;\nPeterson Queiroz de Ornelas, como comandante-geral do Corpo de Bombeiros;\nMarcello de Lima Lelis, no Meio Ambiente;