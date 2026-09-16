O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, suspendeu nesta terça-feira (15) a sessão que avaliaria a abertura de investigação contra Alexandre de Moraes após relatório da Polícia Federal que apontou o ministro como interlocutor do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.\nNo resultado temporário proclamado por Fachin, foi formado um placar de 4 a 3 para que os casos de Moraes e de André Mendonça, também ministro do STF, não sejam julgados juntos.\nCristiano Zanin e Moraes votaram a favor do pedido de Gilmar Mendes, que apresentou uma questão de ordem para que os dois casos fossem tratados em conjunto. Votaram contra a questão o presidente da corte, Edson Fachin, além de Mendonça, Luiz Fux e Cármen Lúcia.\nEntre mensagens antes de prisão e encontros com Vorcaro, veja o que pesa contra Moraes