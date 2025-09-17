Todos os deputados federais do Tocantins votaram a favor da chamada PEC da Blindagem, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira (16). O texto determina, entre outras coisas, que o Supremo Tribunal Federal (STF) deverá pedir autorização à Câmara e ao Senado antes de processar um parlamentar.\nA PEC ainda precisa passar pelo Senado.\nNo 1º turno de votação na Câmara, foram 353 votos a favor e 134 votos contrários. Houve uma abstenção. Eram necessários 308 votos para a aprovação. No 2º turno, foi de 344 a 133.\nTodos os deputados do Tocantins votaram a favor do texto, tanto no primeiro como no segundo turno. São eles:\nToinho Andrade (Republicanos)\nVicentinho Junior (Progressista)\nAlexandre Guimarães (Republicanos)\nCarlos Gaguim (União Brasil)\nRicardo Ayres (Republicanos)\nFilipe Martins (PL)