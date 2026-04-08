O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta terça-feira (7) que, se o partido não ganhar a eleição presidencial de 2026, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continuará mais dez anos detido. A fala ocorreu durante um evento de investimentos do Bradesco BBI, em São Paulo.\nValdemar deu a declaração ao comentar o que chamou de "fogo amigo" dentro da sigla. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro tem se desentendido com o deputado federal mineiro Nikolas Ferreira -no último fim de semana, houve novo atrito entre os dois nas redes sociais.\nO dirigente do PL elogiou Nikolas, chamando-o de o "maior fenômeno" do país, e afirmou que vai conversar com cada um.\nWanderlei Barbosa define novos secretários para três pastas após saída de titulares\nFlávio Bolsonaro se reaproxima de Malafaia, atrai novas congregações e amarra apoio evangélico