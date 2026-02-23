Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins (Nilson Chaves/Governo do Tocantins)\nUm vídeo publicado nas redes sociais do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), mostra o veículo oficial utilizado por ele em uma ultrapassagem em trecho com sinalização proibitiva durante agenda pública de anúncio de obras. As imagens também indicam passageiros no banco traseiro sem cinto de segurança.\nApós a repercussão, o conteúdo deixou de constar nos perfis oficiais do governador. A retirada ocorreu depois que as imagens passaram a circular em outros perfis e veículos de imprensa.\nOs passageiros que aparecem sem cinto de segurança são o presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres (Republicanos), e o presidente da Câmara Municipal de Palmas e irmão do governador, Marilon Barbosa (Republicanos).