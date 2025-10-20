O governador afastado do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), e a primeira-dama, Karynne Sotero, utilizaram um jatinho locado pelo governo do Estado para realizar diversas viagens de turismo e fins particulares. Documentos exclusivos aos quais a TV Anhanguera teve acesso revelaram os destinos e os altos valores dessas viagens, que foram custeadas com dinheiro público.\nO caso veio à tona em meio ao afastamento do governador e da primeira-dama, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 3 de setembro deste ano. A medida cautelar ocorreu no contexto da Operação Fames-19, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos na compra de cestas básicas.\nOs documentos mostram que além das viagens institucionais justificadas, o casal também fez viagens de turismo com a família, acompanhou partidas de futebol dentro e fora do Estado, além de viajar para participar de uma reunião familiar.