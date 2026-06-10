O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) adiou a análise sobre a decisão que censurou a divulgação da pesquisa Atlas/Bloomberg após pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL). Depois de o presidente da corte, Kassio Nunes Marques, votar, nesta terça-feira (9), para confirmar sua decisão, a ministra Estela Aranha pediu vista do caso --mais tempo para análise.\nO levantamento tinha sido divulgado em 19 de maio. Foram ouvidas 5.032 pessoas por meio do método Atlas RDR, sigla em inglês para recrutamento digital aleatório, de 13 a 18 de maio.\nNa segunda (8), Kassio expediu decisão de forma liminar (provisória) e encaminhou para análise dos demais ministros em sessão. Até nova deliberação, a AtlasIntel fica proibida de divulgar, impulsionar ou republicar a pesquisa.\nOperação 'Falsa Emergência': o que se sabe sobre o contrato das UPAs de Palmas investigado pela Polícia Civil