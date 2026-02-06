O Tribunal Regional Eleitoral está com inscrições abertas para a formação da lista tríplice que irá selecionar para uma vaga titular na Corte Eleitoral do Tocantins. Os interessados têm cinco dias corridos para se inscreverem, contando a partir desta quinta-feira (5) (veja abaixo os requisitos).\nPara ler o edital é necessário acessar o site do TRE e clicar na edição de quinta-feira (5).\nEm seguida, as inscrições serão encaminhadas para o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), que organizará a lista tríplice que será homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por fim, os nomes serão enviados ao Presidente da República para nomeação.\nMoradia popular em Palmas: veja cronograma e saiba mais sobre a publicação de novas listas\nPrefeitura de Couto Magalhães abre concurso com 201 vagas e salários de até R$ 15,1 mil