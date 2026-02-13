O juiz Adriano Morelli, titular da 1ª Vara Cível e de Recuperações Judiciais da Comarca de Gurupi, que estava afastado do cargo, foi aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça do Tocantins. A medida é a punição mais grave prevista para magistrados, na esfera administrativa.\nVeja vídeo no JA2: Justiça aposenta juiz por descumprimento de determinações em Gurupi\nConforme apuração da TV Anhanguera, o juiz teria descumprido uma determinação do TJ em um processo relacionado à disputa de terra, e beneficiado uma das partes no caso após trânsito em julgado.\nO magistrado informou que a aposentadoria já estava em andamento e que o TJ preferiu antecipar. O juiz ainda disse que tem a consciência limpa e exerceu a magistratura sempre cuidando dos interesses institucionais (veja nota completa abaixo).