O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) programou, para esta quinta-feira (18), uma sessão administrativa com objetivo de escolher oito novos desembargadores. A atividade integra etapa de ampliação do quadro de magistrados do tribunal, que passará de 12 para 20 membros, após autorização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).\nVeja no Bom Dia Tocantins: Tribunal de Justiça do Tocantins vai definir novos desembargadores\nA sessão terá início às 14h no Pleno do TJTO e seguirá pauta definida pela mesa administrativa do tribunal. Metade das vagas será ocupada por juízes que atendem ao critério de antiguidade. A outra metade obedecerá ao critério de merecimento, que considera desempenho, produtividade e conduta no exercício da magistratura.\nDuas das vagas por merecimento são reservadas exclusivamente para juízas, em medida afirmativa que integra esforço para ampliar a participação feminina no segundo grau de jurisdição.