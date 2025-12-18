O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) definiu, nesta quinta-feira (18), os oito novos desembargadores que passam a compor a corte. A escolha ocorreu durante uma sessão administrativa que oficializa a ampliação do quadro de magistrados do tribunal, de 12 para 20 membros, após autorização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Tribunal de Justiça define os nomes de oito novos desembargadores; confira\nMetade das vagas seguiu o critério de antiguidade. A outra metade obedeceu ao critério de merecimento, que considera o desempenho, a produtividade e a conduta dos magistrados. Duas das vagas por merecimento tiveram destinação exclusiva para juízas, como medida afirmativa para ampliar a participação feminina no segundo grau de jurisdição.\nGovernador nomeia presidente do Naturatins e mais duas agências