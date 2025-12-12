Oito novos desembargadores devem ser eleitos pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) na próxima quinta-feira (18). Atualmente, são 12 cadeiras, mas o número subirá para 20. O aumento foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).\nA sessão administrativa para eleger os novos desembargadores está prevista para ocorrer a partir das 14h. Segundo o Tribunal, as vagas serão preenchidas por magistrados, que devem atender a dois critérios: o da antiguidade e o de merecimento.\nPelo critério da antiguidade, são quatro vagas, que preveem a submissão do nome do juiz mais antigo à votação. Ou seja, o juiz ou juíza com mais tempo de carreira na entrância final, nível mais alto entre as comarcas, antes de se tornar desembargador.\nJá no critério de merecimento, são disponibilizadas 4 vagas, das quais duas serão destinadas apenas para mulheres. Os candidatos serão avaliados pelo desempenho, produtividade e conduta.