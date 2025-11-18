O governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), nomeou os novos responsáveis pelas secretarias da Cultura, de Políticas de Governo e de Parcerias (veja nomes abaixo). Dois dos cargos estavam sem secretários desde a exoneração do primeiro escalão feita após o afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Governador do Tocantins em exercício nomeia novos secretários; veja quem são\nA última exoneração foi do secretário de Parcerias e Investimentos, realizada depois da Operação Nêmesis da Polícia Federal. As informações foram publicadas no Diário Oficial do dia 17 de novembro de 2025. Os novos secretários são:\nFabiano Roberto Matos do Vale - Secretário de Parcerias e Investimentos\nLeandro Coutinho Noleto - Secretário Extraordinário de Políticas de Governo e Descentralizadas