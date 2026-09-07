O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) suspendeu o atendimento presencial nesta segunda (7) e terça (8), em razão dos feriados da Independência do Brasil e de Nossa Senhora da Natividade, padroeira do Tocantins. A suspensão vale para a sede do tribunal e para todos os cartórios das 33 zonas eleitorais do estado, conforme a Resolução TRE-TO nº 615/2025.\nMesmo sem atendimento presencial, alguns serviços da Justiça Eleitoral continuam disponíveis pela internet. O eleitor pode acessar a plataforma de autoatendimento para realizar procedimentos sem precisar comparecer a uma unidade.\nServiços disponíveis pela internet\nDurante o feriado, estão disponíveis no autoatendimento online os seguintes serviços:\nEmissão de certidões eleitorais, como quitação eleitoral e crimes eleitorais;\nEmissão da segunda via do título de eleitor;