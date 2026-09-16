O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) confirmou, por unanimidade, a cassação do mandato da prefeita de Praia Norte, Bruna Gabrielle (PSD), por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. A decisão, tomada em sessão nesta quarta-feira (16), determinou a realização de novas eleições no município e manteve a perda dos direitos políticos da gestora por oito anos. A decisão ainda cabe recurso.\nOs magistrados do tribunal acompanharam o entendimento da primeira instância da Justiça Eleitoral. A Corte também decidiu que os afastamentos devem ser cumpridos imediatamente após a análise de eventuais recursos no próprio tribunal regional.\nO vice-prefeito, Abrão Carulino da Silva, conseguiu anular a punição que o deixava inelegível por oito anos, porque a Justiça entendeu que não há provas de sua participação direta nas fraudes. Apesar disso, ele também perdeu o cargo, já que prefeita e vice são eleitos na mesma chapa.