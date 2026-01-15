Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins ( Antônio Gonçalves/Governo do Tocantins)\nO governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), afirmou que a transferência do gabinete do vice-governador Laurez Moreira (PSD) do Palácio Araguaia para uma sala comercial em Palmas ocorreu por entender que o espaço no Palácio estava subutilizado. A declaração ocorreu em entrevista à TV Anhanguera na manhã desta quinta-feira (15), após a mudança repercutir nos bastidores políticos do Estado.\nSegundo Wanderlei, o vice não utilizava o gabinete desde o retorno do governador ao cargo. Diante disso, a gestão avaliou que o local não cumpria sua função administrativa. “Ele estava sem utilizar o gabinete desde que eu voltei para o governo e nós achamos que aquele espaço estava sendo mal utilizado”, declarou.