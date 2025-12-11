Os cinco ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmaram o retorno de Wanderlei Barbosa (Republicanos) ao cargo de governador do Tocantins. O julgamento virtual terminou na noite desta quinta-feira (11) com o voto do presidente Gilmar Mendes.\nWanderlei Barbosa voltou ao governo após uma liminar do ministro Nunes Marques. A decisão era monocrática e por isso precisou ser referendada pelos demais ministros da segunda turma.\nO julgamento virtual começou à meia-noite de quarta-feira (10) com o voto favorável do relator Nunes Marques. André Mendonça e Luiz Fux votaram ainda na quarta-feira acompanhando o relator e formando a maioria que Wanderlei precisava para se manter no cargo.\nDias Toffoli e Gilmar Mendes manifestaram votos, também favoráveis, nesta quinta-feira (11), garantindo a unanimidade da decisão.