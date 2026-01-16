O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), sancionou a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. O valor do orçamento é de R$ 19,58 bilhões. O aumento é de R$ 2,19 bilhões, que representa 12,6% a mais que em 2025.\nA LDO é o documento que estabelece metas e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), na qual é especificado o orçamento de cada setor da administração pública, bem como dos órgãos do Legislativo e do Judiciário.\nO texto sancionado, após ser aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira (14).\nOrçamento bilionário de R$ 19,5 bilhões para 2026 é aprovado na Assembleia\nTransferência do gabinete gera reação e governador afirma: 'Quem tem que estar no Palácio é o governador'\nVereadores aprovam orçamento de R$ 2,7 bilhões para Palmas em 2026