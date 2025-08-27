O Tocantins perdeu três posições no Ranking de Competitividade dos Estados 2025 e passou a ocupar o 18º lugar entre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. O desempenho, divulgado nesta quarta-feira (27), o deixa em 3º entre os estados da Região Norte, atrás de Rondônia (13º) e Amazonas (17º), e à frente de Roraima (24º), Pará (25º), Acre (26º) e Amapá (27º). O levantamento é do Centro de Liderança Pública (CLP), organização suprapartidária.\nNa pesquisa, o Tocantins registrou queda em oito dos dez pilares do ranking: sustentabilidade ambiental (-7), inovação (-3), solidez fiscal (-2), capital humano (-1), eficiência da máquina pública (-1), infraestrutura (-1), potencial de mercado (-1) e sustentabilidade social (-1).\nO JTo entrou em contato com o governo estadual sobre os dados divulgados pelo CLP, especialmente em relação à queda dos indicadores que resultaram na piora da posição do estado no ranking. No entanto, não houve retorno até a última atualização desta matéria.