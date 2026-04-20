O projeto Vida Além do Trabalho (VAT), que defende a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, é liderado pelo vereador Ricardo Azevedo (PSOL-RJ), natural de Dianópolis, na região sudeste do Tocantins. O projeto de lei da pauta tramita no Congresso Nacional após ser encaminhado pelo Governo Federal com pedido de urgência constitucional.\nRick Azevedo revelou em encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em reunião com centrais sindicais, que vivia em Taipas do Tocantins, a cerca de 80 km de sua cidade natal, quando decidiu ir para o Rio Janeiro (RJ). Ele afirmou que a rotina de desgaste do trabalhador não o permitia estudar e nem descansar devido ao cansaço da jornada de trabalho.\nO trabalhadou já conquistou muitas coisas. Já conquistou o 13º salário, já conseguiu a licença-maternidade, conseguiu direitos para as empregadas domésticas e agora também está na hora de conseguir uma escala de trabalho mais justa", destacou.