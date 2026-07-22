Exatamente quatro anos após a polêmica reunião que resultou na inelegibilidade de Jair Bolsonaro, na qual falou para embaixadores de vários países para atacar as urnas eletrônicas, um Bolsonaro agora se reuniu com o grupo em cenário bastante distinto. O pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) palestrou ontem para mais de 50 diplomatas – entre eles mais de 40 embaixadores – de 44 países. No encontro promovido pela Novo Selo Comunicação & The Brazilian Report, no Hotel Brasília Palace, Flávio lançou o mote “Tesouraço” que deve levar à campanha eleitoral para tirar a pecha imposta pelos petistas de que ele tem a ver com o “tarifaço” de Donald Trump a produtos brasileiros. “O Brasil é tarifado por EUA, China, União Europeia por causa da incompetência do atual Governo”, acusou, ressaltando que, a seu ver, o País sofre sanções por causa da ideologia de esquerda do presidente Lula da Silva (PT), seu principal concorrente na iminente eleição. Disse que, se vencer, vai aplicar o Tesouraço: “Vamos reduzir drasticamente a quantidade de ministérios. Um ‘tesouraço’, revogando portarias e normas administrativas que dificultam a vida no Brasil hoje. E aumentar a receita sem aumentar impostos, com gestão moderna, auxílio de IA, e criar mecanismos que impeçam gastos em excesso e corrupção”.