-Empresária Cláudia Fernanda se apresentou à polícia (1.3422117)\nA empresária Cláudia Fernanda Cândido da Silva se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (15), em Palmas. Ela é investigada por suposta participação em um esquema de fraude de R$ 139,1 milhões relacionado à terceirização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul da capital.\nCláudia estava foragida desde o último dia 10 de junho, quando foi deflagrada uma nova fase da Operação Falsa Emergência. Segundo a investigação, ela teria atuado como intermediadora entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba (SP), entidade contratada para administrar as unidades.\nA empresária chegou ao Fórum de Palmas por volta das 8h, acompanhada do advogado. Após passar por audiência de custódia e realizar exames no Instituto Médico Legal (IML), ela foi encaminhada ao Quartel do Comando-Geral (QCG), onde permanece presa preventivamente à disposição da Justiça.