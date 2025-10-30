Um grupo de eleitores se reuniu para cobrar a identificação de caminhonetes que são usadas pelos gabinetes dos vereadores de Palmas. Os manifestantes tentaram adesivar os veículos, identificando que são usados pelos parlamentares, e um princípio de confusão chegou a ser registrado.\nOs veículos utilizados pelos gabinetes foram alugados por R$ 2,970 milhões em um contrato que tem duração de um ano. Ao todo, 25 caminhonetes foram alugadas.\nVeja vídeo no g1 Tocantins: Moradores reclamam da falta de plotagem das caminhonetes da Câmara de Palmas\nSegundo a Câmara, cada um dos 23 parlamentares recebeu um veículo e dois ficaram à disposição para uso do setor administrativo.\nA manifestação ocorreu nesta quarta-feira (29), quando um grupo de pessoas se reuniu em frente à sede da Câmara para pedir a plotagem das caminhonetes. A jornalista Osvany Luz contou que o movimento ocorreu após "inúmeros pedidos para denunciar essa locação das caminhonetes".