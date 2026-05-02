Uma técnica de enfermagem acusou o senador Magno Malta (PL-ES) de agredi-la ao realizar um procedimento médico no congressista na quinta-feira (30), no hospital DF Star, em Brasília.\nEla registrou boletim de ocorrência e disse que o parlamentar deu um tapa no rosto dela e a ofendeu. Malta nega as acusações e disse que reagiu ao sofrimento físico após erro da profissional, mas sem violência física.\nO senador está internado no DF Star por causa de um mal súbito e passou por uma angiotomografia de tórax e coronariana, um exame de imagem não invasivo. O hospital é o mesmo onde está internado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que passou por cirurgia no ombro.\nA técnica de enfermagem tem 27 anos e afirma que a bomba que deveria injetar contraste falhou, o que fez o líquido extravasar no braço de Malta.