Sede do Tribunal de Contas do Estado, em Palmas (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nUm levantamento do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE-TO) identificou falhas na transparência e na contabilidade de emendas parlamentares em municípios da jurisdição da 6ª Relatoria. O estudo analisou 25 municípios e avaliou transferências fundo a fundo e transferências voluntárias realizadas ao longo do exercício de 2025.\nSegundo o TCE, o levantamento integra um processo independente da Instrução Normativa nº 3/2025, determinada posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que estabeleceu novas regras de transparência para emendas parlamentares nos estados e municípios. A assessoria do tribunal esclareceu que o estudo já existia antes da decisão do Supremo e seguiu tramitação própria dentro da Corte de Contas.