A milícia no Rio de Janeiro está superando a ganância das máfias italianas nas extorsões dos anos 80 e 90, no auge de seus poderes. Hoje em dia, no Estado do Rio de Janeiro, onde mais avançam esses grupos, só falta o cidadão pagar para respirar. A Coluna descobriu que agora existe uma taxa de estacionamento – em vaga pública! – em São João do Meriti, na Baixada. A milícia cobra mensalidade de R$ 70 para quem não tem garagem e precisa deixar o carro estacionado na rua, mesmo em frente à sua casa. O argumento é a “segurança”, para que nada aconteça com o veículo a qualquer hora do dia – ou da noite. Há três meses denunciamos que essas facções avançam na malandragem e intimidação contra o cidadão, em especial comerciantes. Depois do gás e do “gatonet”, com serviços controlados por criminosos em várias cidades, em Itaguaí, na região metropolitana, por exemplo, eles exigem até de salões de beleza e barbeiros que comprem suas lâminas de barbear – provavelmente fruto de roubo de carga.