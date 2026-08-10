O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 2,696 milhões ao registrar sua candidatura à reeleição.\nHá quatro anos, ele havia apresentado uma lista de propriedades de R$ 2,342 milhões, o equivalente a R$ 2,794 milhões em valores corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).\nA variação percentual, pelo valor corrigido, é de 3,5% negativa.\nA maior parte do patrimônio do governador, segundo a declaração apresentada agora, está concentrada em um imóvel de R$ 2,1 milhões em Brasília. Tarcísio também afirmou ter R$ 526 mil na poupança e R$ 33 mil em uma aplicação de renda fixa.\nLula volta a prometer criar Ministério da Segurança Pública em plano de governo\nFlávio Bolsonaro concentrou emendas em segurança e defesa e deixou ciência e agricultura de fora