A equipe de Tarcísio de Freitas (Republicanos) aposta na aprovação do PL Antifacção como forma de impedir que o desgaste político provocado pelo deputado Guilherme Derrite (PP-SP), secretário afastado da Segurança Pública, recaia sobre o governador, que deve disputar eleições no ano que vem.\nUma auxiliar de Tarcísio disse à Folha que o governador considera o tema em aberto e avalia que a aprovação de um texto endurecendo penas reduzirá os impactos dos tropeços acumulados durante a tramitação do projeto na Câmara.\nA percepção no Palácio dos Bandeirantes é a de que a crise gerada pelo projeto de Derrite pode ser revertida caso o texto final seja aprovado nesta semana.\nA equipe de Tarcísio prevê que o secretário, que é deputado federal eleito e foi exonerado do governo para relatar o texto na Câmara, retorne à secretaria dentro de duas semanas. Mas ele deve deixar a gestão estadual de forma definitiva antes de abril, uma vez que pretende disputar o Senado em 2026.