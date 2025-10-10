O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de habeas corpus proposto pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) para tentar voltar ao cargo. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (10). Ele foi afastado do cargo, em setembro, junto com a primeira-dama, Karynne Sotero, suspeitos de envolvimento o desvio de recursos públicos com a compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19.\nO processo atualmente tem como relator o ministro Luís Roberto Barroso. A manifestação é de que o HC teve o seguimento negado. Isso geralmente ocorre quando o pedido é considerado inadequado, não está fundamentado de forma adequada, carece de elementos essenciais ou ainda contraria entendimento pacificado do tribunal ou súmula.\nA defesa de Wanderlei afirmou que ainda não tomou conhecimento do conteúdo da decisão, mas "informa desde já que vai recorrer da decisão tão logo tenha acesso aos autos". O governador e a primeira-dama negam envolvimento nos fatos investigados (veja notas abaixo).