O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira (11) para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por organização criminosa na trama golpista de 8 de janeiro. Votaram a favor da condenação os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cármen Lúcia. Luis Fux votou pela absolvição de Bolsonaro. Assista pela TV Justiça, ao vivo (veja mais abaixo).\nO julgamento ainda está em andamento. O ministro Cristiano Zanin será o último a se manifestar. A sentença deve ser dada nesta sexta-feira (12). Além de Bolsonaro, são julgados sete réus. O grupo é acusado de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.\nCármen e Dino dão indiretas e provocam Fux durante julgamento de Bolsonaro