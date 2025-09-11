A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (11), pela condenação do réu Jair Messias Bolsonaro (PL), 70, a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, sob acusação de liderar uma trama para permanecer no poder. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente é punido por esse crime. Assista na TV Justiça (veja mais abaixo).\nO ex-presidente teve condenação definida, por 4 votos a 1, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado.\nVotaram a favor da condenação os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Já Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente. Ele não participou da votação da dosimetria da pena.