Suplentes de três ministros de partidos do centrão que fazem parte do governo Lula (PT) votaram a favor da urgência da proposta de anistia na Câmara dos Deputados, contrariando orientação do Palácio do Planalto, na noite de quarta-feira (17).\nOs deputados em exercício Allan Garcês (PP-MA), que substitui André Fufuca (Esporte); Pastor Cláudio Mariano (União Brasil-PA), na vaga de Celso Sabino (Turismo); e Ossesio Silva (Republicanos-PE), suplente de Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), votaram a favor da urgência —os três ministros são deputados federais licenciados pelo PP, União Brasil e Republicanos, respectivamente.\nGarcês é bolsonarista assumido nas redes sociais e já estaria rompido com Fufuca, segundo relatos de aliados do ministro. Os outros dois são da bancada evangélica e costumam publicar fotos ao lado dos ministros.