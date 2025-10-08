A Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) manteve, nesta terça-feira (7), decisão do ministro Reynaldo Soares da Fonseca que anulou trecho de uma delação premiada que forneceu subsídios para a Descarte, uma das maiores operações contra lavagem de dinheiro e sonegação de tributos no Brasil.\nPor unanimidade, os ministros da turma decidiram derrubar um pedaço da colaboração de um advogado que usava seu escritório como fachada para operações irregulares. O relator já tinha decidido nesse sentido em julho, e colocou a sua decisão para avaliação do colegiado.\nNo julgamento, Reynaldo disse que a decisão vale apenas para um caso específico e não para todas as ações que tratam da delação. No entanto, ela abre caminho para expandir esse entendimento a uma série de outras ações.\nA delação é parte fundamental da operação Descarte, que foi iniciada em 2018 e investigou suspeita de corrupção e outras irregularidades envolvendo grandes empresas, executivos de bancos, advogados, integrantes da Receita Federal, operadores de partidos políticos e ex-membros do Carf (Conselho de Administração de Recursos Fiscais).