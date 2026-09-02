Dhieine Caminski, Cláudia Fernanda e Andreis Vicente (Divulgação/Prefeitura de Palmas | Reprodução/ TV Anhanguera)\nO Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, nesta quarta-feira (2), a soltura de réus da Operação Falsa Emergência: a ex-secretária municipal de Saúde de Palmas, Dhieine Caminski, o ex-assessor especial da pasta, Andreis Vicente da Costa, e a empresária Cláudia Fernanda Cândido da Silva. A apuração investiga supostas fraudes e irregularidades em um contrato de aproximadamente R$ 139 milhões para a gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital.\nAs decisões partiram do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator dos processos no STJ. Em todos os casos, ele substituiu a prisão preventiva por outras medidas, como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de entrar em prédios públicos e restrições de contato com outras pessoas.