O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta quinta-feira (23) para consolidar o entendimento de que prefeitos, governadores ou presidentes podem nomear parentes para cargos políticos, como os de secretário municipal, estadual ou de ministro de Estado. O entendimento dos ministros é o de que o chefe do Executivo tem competência para definir a formação do governo, conforme já estabelecia jurisprudência anterior do tribunal.\nAté o momento há seis votos na linha do relator, Luiz Fux. Ele foi seguido por Cristiano Zanin, André Mendonça, Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.\nO ministro Flávio Dino divergiu e defendeu não aceitar exceções à vedação ao nepotismo. Faltam ainda se manifestar Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Edson Fachin. A sessão foi encerrada na noite desta quinta e deve ser retomada na próxima semana.