A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) entra nesta quinta-feira (11) no terceiro dia de votos de seus ministros no julgamento do núcleo principal da trama golpista. A expectativa é que os integrantes do colegiado formem maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nA discussão será retomada às 14h. A sessão desta quinta estava prevista para as 9h, mas, devido ao adiamento do fim da sessão desta quarta (10) por conta da duração de cerca de 12 horas do voto do ministro Luiz Fux, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, sugeriu a alteração, acatada pelos demais magistrados.\nAinda faltam os votos da ministra Cármen Lúcia e do próprio Zanin. O relator, Alexandre de Moraes, já votou, assim como Flávio Dino e Fux.\nMoraes e Dino votaram, na terça (9), para condenar Bolsonaro e outros sete aliados pelos crimes de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado, conforme denúncia da PGR (Procuradoria Geral da República).