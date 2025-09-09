O STF (Supremo Tribunal Federal) retomou o julgamento da trama golpista, que poderá condenar Jair Bolsonaro (PL) por golpe de Estado. A sessão foi aberta pelo presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin. Nesta terça (9), Alexandre de Moraes dará seu voto a respeito de cada um dos oito réus do núcleo central do caso.\nGovernador em exercício nomeia novos secretários e escolhe presidentes para Naturatins e Igeprev; confira os nomes\nBolsonaro pede autorização ao STF para realizar procedimento médico após julgamento\nA corte prevê sessões para os próximos dias até a sexta (12), considerando que os votos devem ser longos e as possíveis divergências, além do debate a respeito da dosimetria das penas daqueles que forem condenados.