Com votos dos ministros André Mendonça, Luiz Fux e Kassio Nunes Marques, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Ainda falta se manifestar o ministro Gilmar Mendes.\nO julgamento na Segunda Turma do Supremo ocorre em plenário virtual —ambiente remoto por meio do qual os ministros incluem votos e não há espaço para debate. A sessão foi aberta nesta sexta-feira (13) e segue até a próxima sexta (20). A tendência de manter o ex-banqueiro preso foi antecipada pela colunista Mônica Bergamo.\nOs ministros analisam a decisão de Mendonça que levou à segunda prisão de Vorcaro, em 4 de março. O ministro Dias Toffoli não participa do julgamento, pois se declarou suspeito por motivos de "foro íntimo".\nVorcaro declarou renda de R$ 570 milhões em 2024 e teve restituição de IR