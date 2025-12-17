O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou a 14 anos de prisão Aildo Francisco Lima, que fez uma live sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes durante os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.\nLima foi condenado por cinco crimes: abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.\nO condenado sentou na cadeira de Moraes e disse: "Aê, pessoal, essa daqui é a cadeira do Xandão. Porra, agora eu sou um ministro da Corte. Vamos lá, c*." A defesa de Lima questionou a autenticidade do vídeo, alegando que o arquivo não corresponde à versão original postada por ele.\nWanderlei Barbosa nomeia novos secretários e define presidentes interinos; veja nomes\nLula diz que pediu a Trump o fim de sanções a outros ministros e que vai seguir insistindo