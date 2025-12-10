A decisão que devolveu a Wanderlei Barbosa (Republicanos) o direito de retornar ao cargo de governador do Tocantins começou a ser analisada de forma virtual pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (10).\nA liminar é do ministro Nunes Marques e deverá ser apreciada para definir se os outros ministros — Gilmar Mendes (presidente), Dias Toffoli, Luiz Fux e André Mendonça, vão manter a decisão.\nWanderlei Barbosa voltou ao governo na sexta-feira (5) após ficar três meses afastado da função por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é investigado na Operação Fames-19, que apura o desvio de recursos públicos durante a pandemia de Covid-19. No dia da liminar, por meio da defesa, ele informou que recebeu a decisão com 'serenidade' (veja íntegra da nota abaixo).