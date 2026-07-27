Somente um terço (34%) das declarações feitas por políticos nos últimos cinco ciclos eleitorais -e que foram checadas- eram totalmente verdadeiras. As demais continham algum tipo de exagero, omissão ou falsidade. A constatação faz parte do relatório "Anatomia da Desinformação Eleitoral - Como a Mentira e os Boatos Políticos Evoluíram no Brasil entre 2016 e 2026", divulgado pela Agência Lupa nesta segunda-feira (27).\nO dado reflete, segundo o estudo, uma sofisticação nas estratégias de desinformação em campanhas: em vez de recorrer à mentira explícita, cresce a manipulação de fatos e conteúdos verdadeiros, a chamada má informação.\n"São cada vez mais frequentes omissões intencionais, exageros, recortes seletivos, comparações inadequadas e disputas de contexto", diz o relatório. "Em vez de inventar fatos, o discurso político passou a manipular informações verdadeiras ou a costurá-las de forma distorcida para produzir interpretações enganosas."