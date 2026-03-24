Silvia Abravanel, 54, filha de Silvio Santos (1930-2024), se candidatará a um cargo de deputada federal pelo Partido Social Democrático (PSD).\nSilvia vai se filiar nesta terça-feira (24) ao PSD, na sede do partido. Ela pretende participar das eleições de outubro, disputando uma vaga de deputada federal. A informação foi divulgada pelo PSD. A Splash, a assessoria de Silvia confirma a filiação, mas aguarda para falar em uma candidatura.\nA filha de Silvio Santos apresentou programas infantis na grade do SBT. Silvia esteve à frente do "Bom Dia & Cia" por nove anos, e nesta terça-feira (24) apresenta o "Sábado Animado". Também é uma das apresentadoras do Teleton, transmitido anualmente pelo canal.\nLula desiste de Noleto e busca articulador para substituir Gleisi\nCaiado vira favorito no PSD após Ratinho sair do páreo