Bruno e Marrone ( Carol Caminha/Globo)\nA Prefeitura de Axixá do Tocantins anunciou a contratação do show da dupla sertaneja Bruno & Marrone para uma apresentação em 2026. O cachê de R$ 1,1 milhão chamou atenção nas redes sociais.\nO município que fica no extremo norte do estado tem pouco mais de 10 mil habitantes, conforme o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A apresentação está prevista para o dia 14 de março do próximo ano, durante a XXI edição do Enduro de Axixá (evento de motociclismo).\nA data do show ainda não consta na agenda da dupla.\nCarlos Amastha é nomeado como o novo Secretario de Indústria, Comércio e Serviços\nMoraes confirma condenação final de Bolsonaro e libera início do cumprimento da pena\nGovernador de Goiás é internado após arritmia e vai passar por ablação cardíaca; entenda procedimento